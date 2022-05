Pagelle Milan-Atalanta | i voti di Tuttosport | applausi a Kessié

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Pagelle #MilanAtalanta, i voti di @tuttosport: applausi a #Kessie - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.co… - PianetaMilan : #Pagelle #MilanAtalanta, i voti di @tuttosport: applausi a #Kessie - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - CalcioOggi : Pagelle Milan-Atalanta, i voti di Gazzetta: Tomori ha i tentacoli - Pianeta Milan - OdeonZ__ : Milan-Atalanta, le pagelle: questo è il miglior Theo, da 8. Hateboer travolto: 4,5 - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Pagelle #MilanAtalanta, i voti del @CorSport: @Kalulujr_ preciso - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Kalulu https… -

Come ha arbitrato Orsato in- Atalanta Spietate ledei giornali. Solo la Gazzetta gli dà la sufficienza. Per il Corriere dello sport è la prestazione peggiore di sempre dell'arbitro veneto, stroncato con un 4,5 in ...La moviola di- Atalanta, Orsato bocciato nelledei giornali La moviola, c'è fallo su Giroud per Marelli La moviola, per Marelli il Var non può intervenire su Kalulu La moviola di...Non c'è nessuna insufficienza nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria del Milan contro l'Atalanta per 2-0. Il voto più alto spetta ai ...Manca una sola gara alla fine, e la classifica non ha ancora decretato le posizione definitive di tante squadre. Stasera Juventus-Lazio e Fiorentina-Samp ...