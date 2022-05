Nba, Playoff 2022: calendario e risultati di tutte le partite (Di lunedì 16 maggio 2022) Il calendario con i risultati di tutte le partite dei Playoff 2022 di Nba. Comincia la corsa al titolo per le franchigie del campionato più spettacolare al mondo. Un percorso che passa da quarti di finale e semifinale per poi determinare la vincitrice delle rispettive Conference, fino alle Nba Finals che determineranno la vincitrice del titolo. Ecco quindi tutti i risultati aggiornati turno dopo turno. IL TABELLONE DEI Playoff SEMIFINALI EASTERN CONFERENCE GARA-1 Domenica 1 maggio Ore 19:00 – Boston Celtics – Milwaukee Bucks 89-101 Martedì 3 maggio Ore 01:30 – Miami Heat – Philadelphia 76ers 106-92 GARA-2 Mercoledì 4 maggio Ore 01:00 – Boston Celtics – Milwaukee Bucks 109-86 Giovedì 5 maggio Ore 01:30 – Miami Heat – Philadelphia 76ers ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilcon idiledeidi Nba. Comincia la corsa al titolo per le franchigie del campionato più spettacolare al mondo. Un percorso che passa da quarti di finale e semifinale per poi determinare la vincitrice delle rispettive Conference, fino alle Nba Finals che determineranno la vincitrice del titolo. Ecco quindi tutti iaggiornati turno dopo turno. IL TABELLONE DEISEMIFINALI EASTERN CONFERENCE GARA-1 Domenica 1 maggio Ore 19:00 – Boston Celtics – Milwaukee Bucks 89-101 Martedì 3 maggio Ore 01:30 – Miami Heat – Philadelphia 76ers 106-92 GARA-2 Mercoledì 4 maggio Ore 01:00 – Boston Celtics – Milwaukee Bucks 109-86 Giovedì 5 maggio Ore 01:30 – Miami Heat – Philadelphia 76ers ...

ifonlypeach : RT @dchinellato: Boston è in finale a Est: affronterà Miami. Milwaukee si arrende in gara-7, quando il suo peggior difetto diventa evidente… - GiorgioBelday : RT @dchinellato: Boston è in finale a Est: affronterà Miami. Milwaukee si arrende in gara-7, quando il suo peggior difetto diventa evidente… - dchinellato : Boston è in finale a Est: affronterà Miami. Milwaukee si arrende in gara-7, quando il suo peggior difetto diventa e… - RockStr33907899 : @jason05_ Philadelphia non c'erano dubbi visto il signore in panchina. Complimenti a Boston, ma troppo spesso ormai… - GiorgioBelday : RT @Gazzetta_NBA: Boston da impazzire: è in finale a Est. Milwaukee lascia Giannis solo e abdica -