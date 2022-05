Nato, l’Austria dice no: “Restiamo neutrali, ma è Putin che l’ha resa più rilevante” (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – Restiamo neutrali, ma è colpa di Putin se la Nato si sta allargando. E’ quanto, in soldoni, fatto sapere dal governo austriaco. Come noto non tutti i Paesi europei fanno parte dell’Alleanza atlantica o hanno annunciato di volervi aderire a stretto giro. Emblematico, al riguardo, è appunto caso dell’Austria. Adesso però, con l’espressa volontà di Finlandia e Svezia di dotarsi dello scudo Nato – processo che in ogni caso richiederà alcuni mesi, necessitando del via libera da parte di tutti gli Stati membri in molti casi anche previa approvazione parlamentare – molti osservatori si chiedono cosa intende fare il governo di Vienna. Posto che ovviamente la distanza dalla Russia genera all’Austria meno preoccupazioni, rispetto a quelle delle nazioni scandinave, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag –, ma è colpa dise lasi sta allargando. E’ quanto, in soldoni, fatto sapere dal governo austriaco. Come noto non tutti i Paesi europei fanno parte dell’Alleanza atlantica o hanno annunciato di volervi aderire a stretto giro. Emblematico, al riguardo, è appunto caso del. Adesso però, con l’espressa volontà di Finlandia e Svezia di dotarsi dello scudo– processo che in ogni caso richiederà alcuni mesi, necessitando del via libera da parte di tutti gli Stati membri in molti casi anche previa approvazione parlamentare – molti osservatori si chiedono cosa intende fare il governo di Vienna. Posto che ovviamente la distanza dalla Russia genera almeno preoccupazioni, rispetto a quelle delle nazioni scandinave, ...

RenatoSouvarine : RT @Ecatetriformis: L'Austria continuerà a rimanere un Paese neutrale, ha affermato il ministero degli Esteri. Così il dipartimento ha com… - Ecatetriformis : L'Austria continuerà a rimanere un Paese neutrale, ha affermato il ministero degli Esteri. Così il dipartimento ha… - 2021Reinvictus : @LorisGary3 Della Nato? No solo il Canada. Gli altri paesi sono associati agli Usa in altre forme: AUKUS, Five Eyes… - alesscris : @JUREGRANDE @FrancescoDeBen8 Ma perché definisci invece neutrale la Svezia? Non si parla qui di neutralità rispetto… - bobomiro : RT @ilSignore_miama: @mgmaglie Perché Svizzera, paese neutro, non chiede di entrare nella NATO? Al contrario, faranno un referendum perché… -