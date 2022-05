Milano, due donne aggredite per strada con un martello frangivetri a Garbagnate Milanese (Di lunedì 16 maggio 2022) Due donne di 28 e 38 anni sono state vittime di un’aggressione per strada domenica pomeriggio a Garbagnate Milanese, in piazza Ambrogio Allievi. La donna che le ha aggredite ha usato un martelletto di quelli che si trovano sui mezzi pubblici per spaccare il vetro in caso di emergenza. La 38enne, ferita alla testa, ed è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, ma a quanto emerso le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. La 28enne invece ha riportato ferite più lievi ed è stata medicata in codice verde all’ospedale di Garbagnate. Sul posto, intorno alle 17.45, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Rho, che indagano per ricostruire l’accaduto. La presunta responsabile dell’aggressione, una 29enne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Duedi 28 e 38 anni sono state vittime di un’aggressione perdomenica pomeriggio a, in piazza Ambrogio Allievi. La donna che le haha usato un martelletto di quelli che si trovano sui mezzi pubblici per spaccare il vetro in caso di emergenza. La 38enne, ferita alla testa, ed è stata trasportata all’ospedale Niguarda diin codice rosso, ma a quanto emerso le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. La 28enne invece ha riportato ferite più lievi ed è stata medicata in codice verde all’ospedale di. Sul posto, intorno alle 17.45, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Rho, che indagano per ricostruire l’accaduto. La presunta responsabile dell’aggressione, una 29enne ...

