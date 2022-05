Mbappé ha scelto | nei prossimi giorni l'annuncio

(Di lunedì 16 maggio 2022) Decisione ormai presa da Kylian, che lascerà il Psg a parametro zero e si trasferirà al Real Madrid. Lo assicura...

: "Ho quasisul futuro. Presto saprete". Le parole dell'attaccante del PSG Kylianparla del suo futuro dal palco della cerimonia dei Premi UNFP . Le sue parole: "La mia decisione ...... ma non vanno trascurati nemmeno gli effetti politici di una questione su cui Macron hadi ... Ragionare su un rinvio della scelta da parte diper non creare imbarazzi non è sbagliato, ma ...