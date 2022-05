Mara Venier in prime time su Rai1 | annunciato Domenica In Show

(Di lunedì 16 maggio 2022)conquista la prima serata di Rai Uno con il suoIn. La conduttrice, infatti, nel corso della puntata andata in onda ieri pomeriggio (15 maggio 2022), hain una chiacchierata in collegamento con il direttore di rete, Stefano Coletta che il 27 maggio andrà in onda una puntata diIninIn: il contenitore pomeridiano dellaavrà una prima serataIn nonostante sia un programma storico della Rai, ha vissuto una nuova primavera grazie alla conduzione di. La simpatica conduttrice veneta ha saputo far sì che il contenitore pomeridiano della ...

Advertising

trash_italiano : Qualcuno metta nello spazio degli spagnoli Mara Venier che dice: “lei dovrebbe portare rispetto per l’Eurovision. P… - Iperborea_ : @Steffy96554979 Io sull'altare scossa da una ridarella compulsiva come Mara Venier - RutelliTweet : I percorsi, i luoghi, le storie, l'amicizia e la voglia di esplorare e conoscere: Roma, camminando. La mia intervis… - NicoloC__ : Dicono di Mara Venier #OggièUnAltroGiorno - fortunatozeta : La selezione 'Una voce per il Veneto' Partecipanti: Patty Pravo, Red Canzian, Rettore, Katia Ricciarelli Conduce: M… -

La serata evento fissata per venerd 27 maggio. A brevefestegger il successo di una stagione di Domenica ...La stagione sta per finire eppure il programma sembra non risentire affatto dei quasi nove mesi di messa in onda: anche ieri infatti, 15 maggio,ha registrato ascolti altissimi, in linea con quelli dei mesi scorsi, affondando la programmazione della concorrenza. Nello specifico, come apprendiamo da TvBlog che utilizziamo come fonte,...Premio Anna Magnani, la celebrazione da parte del cinema italiano della grande attrice italiana, con una impareggiabile carriera teatrale e cinematografica nazionale ed internazionale, culminata con l ...Domenica In non teme competitor: ancora una grande risultato in termini di ascolti per Rai1 La stagione sta per finire eppure il programma sembra non ...