Locatelli a Chiellini: «Grazie di cuore, sei stato la mia forza» (Di lunedì 16 maggio 2022) . Il centrocampista scrive al capitano della Juve Attraverso il profilo Instagram, Manuel Locatelli ha scritto questo messaggio per l'addio di Giorgio Chiellini dalla Juve. PAROLE – «Giorgione … Amico mio .. Grazie , Grazie veramente di cuore. Io so e te l'ho detto anche l'altro giorno che insieme abbiamo vissuto qualcosa di incredibile a Wembley. Sei stato la mia forza quando sbagliai il rigore e sei stato il primo che ho abbracciato appena abbiamo vinto. Quelle emozioni rimarranno sempre dentro di noi. Poi sono arrivato alla Juve e sei stato il primo che ho abbracciato. Avrei davvero tante cose da dirti ma ti posso dire che ho cercato di guardare ogni tuo singolo gesto quest'anno. Sei un esempio per me e sono onorato di aver ...

