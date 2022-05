Le gravi accuse di Francesca Della Valle: “Lando Buzzanca prigioniero da più di un anno” (Di lunedì 16 maggio 2022) Tornano le accuse Della compagna o ex compagna di Lando Buzzanca, lei è Francesca Della Valle, all’anagrafe Francesca Lavacca. Questa volta le accuse contro la famiglia Buzzanca sono ancora più gravi ed è a Pomeriggio Cinque che il figlio, Massimiliano Buzzanca, per l’ennesima volta risponde. “E’ prigioniero da più di un anno, ho lottato e lotterò fino alla fine perché Lando Buzzanca deve tornare a casa” è questa la battaglia di Francesca Della Valle a cui il Massimiliano risponde subito: “Stiamo cercando in tutti i modi di portarlo a casa”. E’ quindi anche sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Tornano lecompagna o ex compagna di, lei è, all’anagrafeLavacca. Questa volta lecontro la famigliasono ancora piùed è a Pomeriggio Cinque che il figlio, Massimiliano, per l’ennesima volta risponde. “E’da più di un, ho lottato e lotterò fino alla fine perchédeve tornare a casa” è questa la battaglia dia cui il Massimiliano risponde subito: “Stiamo cercando in tutti i modi di portarlo a casa”. E’ quindi anche sua ...

