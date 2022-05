Juventus | Arrivabene | “Non abbiamo parlato con Pogba Serve gran colpo a centrocampo? Sono d’accordo”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il direttore della, Maurizio, haai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio. Ecco le sue parole: “Volevamo di più? Consideriamo lo scorso anno chefatto quattro posto all’ultima giornata grazie al risultato di un’altra squadra. Quest’anno, anche se una ricostruzione, l’obiettivo era la Champions, l’obiettivo è stato raggiunto. Rammarico? Se non vinci lo scudetto i rammarichi li hai. Campionati, partite vanno vinte, ci troviamo di fronte ad un cambio generazionale, ed anzi, voglio dire grazie a Giorgio. Perché oggi saluti tifosi e squadra. Ma la vittoria è quella che conta, sempre, oggi e domani. Entrare in Champions è comunque una buona cosa.? Chiariamo una cosa. Lui è un giocatore del Manchester United. Detto questo i procuratori ...

Andrea Agnelli e Maurizio© LaPresseÈ tra linea mediana e l'attacco che laavvierà una sorta di rivoluzione con tre o quattro innesti di spessore che si affiancheranno al recupero ...Maurizio, amministratore delegato della© LaPresseCome raccontato da Calciomercato.it, oggi si tiene il vertice tra la società e gli agenti del centrocampista francese per ... Maurizio Arrivabene apre ad un grande ritorno e fa sognare i tifosi della Juventus: "Dovremmo parlare prima con la sua società". Maurizio Arrivabene, amministratore Delegato della Juventus, ha parlato ...A pochi minuti dal fischio d'inizio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Maurizio Arrivabene. Il ds della Juventus si è soffermato soprattutto sul su Pogba, nome accostato al mercato bianconero in ...