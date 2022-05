Juve | Stadium celebra capitano con coreografia ' Chi3llo'

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri! LIVE: - pisto_gol : La Juve ha dominato l’Inter allo Stadium, con Cuadrado Dybala-Morata-alle spalle di Vlahovic,ma Allegri ha messo f… - nadakushi_Juve : RT @juventusfc: 17' | Giorgio @chiellini lascia il campo, sostituito da @mdeligt_04. Ovazione dell'Allianz Stadium. Applausi da tutti noi.… - junews24com : Milinkovic Savic Juve, i tifosi già lo osannano: è successo allo Stadium - - gilnar76 : Sarri fischiato allo Stadium: i tifosi della Juve non perdonano #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

... non riuscire a sentire la mia voce mentre parlo è un'emozione grandissima" A JTV, prima diLazio, è intervenuta Martina Rosucci. La bianconera è presente all'Allianzinsieme a tutta la ......perché il capitano regalò alla Lazio con una doppietta l'ultimo (e unico) successo allo, il ... ma anche lui ha perso sei dei suoi nove precedenti contro la. E ben 8 su 12 contro Allegri, a ...Le scelte dei due allenatori. Manca poco al fischio d'inizio di Juve-Lazio, gara che segna il ritorno di Sarri allo Stadium e l'ultima casalinga di Chiellini in bianconero. (CalcioNapoli1926.it) La ...TORINO, 16 MAG - Coreografia speciale dell'Allianz Stadium per celebrare l'ultima gara casalinga di Giorgio Chiellini. Migliaia le bandierine bianco e nere posizionate sui seggiolini dell'impianto, co ...