Inter | Bastoni | 'Il fisico di Perisic? Mangia cose allucinanti | quando me l'ha detto ho evitato'

Advertising

Inter : ?? | ANCORA INTER 33'- Provano subito a raddoppiare i nerazzurri, vicino al gol #Bastoni di testa dopo il calcio d'… - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vida… - McKenniesmo : RT @Jclub1897_: Gol del Milan che nasce da un fallo su Pessina. Non avrei potuto immaginarlo in maniera migliore un gol del Milan oggi Per… - news24_inter : #Bastoni e l’aneddoto su #Perisic: «Mangia una roba allucinante» - TuttoCagliari : BASTONI A INTER TV: 'Onore al Cagliari, noi proveremo a tenerci lo Scudetto' -

: "Avevamo un occhio a San Siro, ma possiamo sperare ancora". Le parole del difensore dell'Ecco le parole dia Dazn al termine della sfida vinta dall'contro il Cagliari: CAGLIARI ...Commenta per primo Il difensore dell'Alessandroha parlato a DAZN per commentare il successo sul campo del Cagliari: ' L'occhio su San Siro c'era, ma noi dovevamo tornare in campo per vincere. Ora aspetteremo questa ...Cagliari-Inter 1-3 le pagelle: Lautaro la decide con una doppietta, Barella non è sereno e Inzaghi azzecca tutte le scelte.SCELTE – Rispetto alla sfida di Coppa Italia con la Juventus il tecnico nerazzurro potrà nuovamente contare su Bastoni dal 1' accanto a Skriniar e de Vrij davanti ad Handanovic. (Inter-News) In casa ...