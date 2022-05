Il trucco gioiello P/E 22 fa brillare occhi e labbra

Leggi su amica

(Di lunedì 16 maggio 2022) Da quando Donnie Davy ha dato nuova vita alper la celebre serie HBO con Zendaya, il mondo del make up non è più stato lo stesso. Una tendenza a cui si somma un trend come il ritorno degli Anni 90. Et voilà, ilè nuovamente un must. Cristalli, strass, paillettes e gemme saranno, infatti, i protagonisti della primavera-estate 2022. Tra colori e riflessi brillanti, due elementi cruciali per illuminare il make up della stagione. Un revival, ma anche una modernissima interpretazione del, che diviene arte proprio attraverso la distribuzione dei punti luce. Una tendenza assolutamente contemporanea che, però, affonda le radici nel passato. Non solo nella scena grunge degli anni ’90 – ben rappresentata da icone come Gwen Stefani – ma anche nei video musicali del ...