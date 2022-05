Giani sulla ristrutturazione del Franchi: “Importante realizzarla per la Toscana e la città di Firenze” (Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, si è espresso in merito alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze. “Sono fiducioso. Se poi ci vuole qualcosa di piu’, ce la metteremo. E’ troppo Importante per Firenze lo stadio”. Queste le parole del numero uno della Toscana, ai microfoni di “Italia 7”, il quale poi aggiunge: “L’Importante è che non raddoppino i costi. Penso ad un fisiologico aumento delle materie prime, e del resto anche il governo lo ha preventivato avendo approvato dieci giorni fa un decreto legge che prevede di integrare almeno 10 miliardi quello che sono i costi delle opere del Pnrr”. Come si intuisce dalle parole pronunciate, quindi, la disponibilità da parte della regione è totale e lo ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente della regione, Eugenio, si è espresso in merito alladello stadio Artemiodi. “Sono fiducioso. Se poi ci vuole qualcosa di piu’, ce la metteremo. E’ troppoperlo stadio”. Queste le parole del numero uno della, ai microfoni di “Italia 7”, il quale poi aggiunge: “L’è che non raddoppino i costi. Penso ad un fisiologico aumento delle materie prime, e del resto anche il governo lo ha preventivato avendo approvato dieci giorni fa un decreto legge che prevede di integrare almeno 10 miliardi quello che sono i costi delle opere del Pnrr”. Come si intuisce dalle parole pronunciate, quindi, la disponibilità da parte della regione è totale e lo ...

