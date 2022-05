Francia, premier Castex rassegna dimissioni nelle mani di Macron (Di lunedì 16 maggio 2022) Il premier Jean Castex ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del presidente Emmanuel Macron, che la ha accettate: lo ha reso noto l'Eliseo, precisando che Castex continuerà a svolgere il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina di un nuovo esecutivo. Lo stesso Castex ha confermato all'Agence France Presse le dimissioni al termine dell'incontro con Macron, durato circa un'ora. La scelta del suo successore potrebbe ricadere su Elisabeth Borne. "Grazie a JeanCastex, al suo governo e a tutta la sua squadra. Per quasi due anni ha agito con passione e impegno al servizio della Francia. Siamo orgogliosi del lavoro svolto e dei risultati raggiunti insieme", ha ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 16 maggio 2022) IlJeanhato le propriedel presidente Emmanuel, che la ha accettate: lo ha reso noto l'Eliseo, precisando checontinuerà a svolgere il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina di un nuovo esecutivo. Lo stessoha confermato all'Agence France Presse leal termine dell'incontro con, durato circa un'ora. La scelta del suo successore potrebbe ricadere su Elisabeth Borne. "Grazie a Jean, al suo governo e a tutta la sua squadra. Per quasi due anni ha agito con passione e impegno al servizio della. Siamo orgogliosi del lavoro svolto e dei risultati raggiunti insieme", ha ...

TgLa7 : Francia, Jean #Castex all'Eliseo per presentare le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron. Attesa nel Pa… - gervasoni1968 : La Francia avrà (almeno fino alle politiche di giugno) un nuovo primo ministro, la seconda donna dopo Edith Cresson… - jeanontwitt : In FRANCIA Jean Castex ha già ufficializzato le proprie dimissioni da Premier. - laregione : Francia, si è dimesso il premier Castex, pronta Elisabeth Borne - _V_C_71 : In Francia il prossimo premier sarà una competente e autorevole ingegnere Madame Elisabeth Borne. #Macron -