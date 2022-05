Fdi, Trancassini: no termovalorizzatore per bruciarne il più possibile (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – No al termovalorizzatore di Roma inteso come “scorciatoia” per “bruciare il più possibile”. Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire ha spiegato la posizione del suo partito sull’impianto proposto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per arrivare alla chiusura del ciclo capitolino dei rifiuti e che molto sta facendo discutere. “Il tema del termovalorizzatore è molto serio, la scorsa settimana ho riunito parlamentari del Lazio, consiglieri regionali, della Città Metropolitana, quelli provinciali e del Campidoglio di Fratelli d’Italia- ha spiegato- E’ stata una riunione molto lunga dove abbiamo ragionato del ciclo dei rifiuti su scala regionale. Perché non si può pensare di affrontare questo tema guardando solo a Roma.” “Mentre si parla di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – No aldi Roma inteso come “scorciatoia” per “bruciare il più”. Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Paolo, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire ha spiegato la posizione del suo partito sull’impianto proposto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per arrivare alla chiusura del ciclo capitolino dei rifiuti e che molto sta facendo discutere. “Il tema delè molto serio, la scorsa settimana ho riunito parlamentari del Lazio, consiglieri regionali, della Città Metropolitana, quelli provinciali e del Campidoglio di Fratelli d’Italia- ha spiegato- E’ stata una riunione molto lunga dove abbiamo ragionato del ciclo dei rifiuti su scala regionale. Perché non si può pensare di affrontare questo tema guardando solo a Roma.” “Mentre si parla di ...

