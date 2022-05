E’ partita la campagna itinerante di prevenzione per le donne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 maggio 2022) E’ già partito il “Truck della”, il camper della Asl di Frosinone che si muoverà lungo il territorio provinciale. Lo scopo è dare vita ad unadi screening oncologicoper ladei tumori della mammella, cervice uterina e colon retto. La, sulla quale la Asl di Frosinone continua a puntare molto forte, resta l’arma migliore nella lotta contro il cancro. Chi può accedere Possono accedere letra i 50 e i 74 anni che non abbiano eseguito la mammografia nei 24 mesi precedenti. Verranno effettuate un massimo di 35 mammografie. L’accesso è libero in ordine di arrivo. L’orario per queste prestazioni è dalle 9.00 – 17.30. Verranno, inoltre, effettuate le prenotazioni per gli screening cervice uterina: Pap test alle...