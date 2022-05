Dl Ucraina, clamorosa ‘doppia fumata nera’ alla Camera. La Meloni: “La maggioranza sta a pezzi”. Salvini: “”Non è certo colpa mia” (Di lunedì 16 maggio 2022) ”Mi pare che ormai nella maggioranza ci sia una difficoltà enorme. Evidentemente o la maggioranza è troppo distratta oppure qualcuno sta dando dei segnali… E sono dei segnali di nervosismo. Per me è una buona notizia se il governo va casa…”. Così Giorgia Meloni, chiamata a commentare quanto espresso dal capogruppo di Fi alla Camera, Francesco Lollobrigida il quale, dopo che per due volte consecutive alla Canta oggi è mancato il numero legale per poter votare sul Dl Ucraina, ha dichiarato che “Il ‘governo è ormai al capolinea’’. Dl Ucraina ‘vuoto’, Meloni: “Non siamo noi che dobbiamo garantire la presenza, il governo ha il 95% di deputati a suo sostegno” La leader di Fdi, raggiunta dai cronisti al Circolo Aniene di Roma, dove stava ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) ”Mi pare che ormai nellaci sia una difficoltà enorme. Evidentemente o laè troppo distratta oppure qualcuno sta dando dei segnali… E sono dei segnali di nervosismo. Per me è una buona notizia se il governo va casa…”. Così Giorgia, chiamata a commentare quanto espresso dal capogruppo di Fi, Francesco Lollobrigida il quale, dopo che per due volte consecutiveCanta oggi è mancato il numero legale per poter votare sul Dl, ha dichiarato che “Il ‘governo è ormai al capolinea’’. Dl‘vuoto’,: “Non siamo noi che dobbiamo garantire la presenza, il governo ha il 95% di deputati a suo sostegno” La leader di Fdi, raggiunta dai cronisti al Circolo Aniene di Roma, dove stava ...

