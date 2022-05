Cyberwar | “Basta parole | è ora di difenderci” Il cto di Microsoft spiega perché l’Italia è nel mirino degli hacker russi e come rispondere

(Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo i siti del Senato e della Difesa glivolevano oscurare anche l’Eurovision, portando un’azione di disturbo a livello continentale, con decine di attacchi durante la serata inaugurale che si sono ulteriormente concentrati quando sul palco è salita la band ucraina. Sono stati sventati dai poliziotti e tecnici del Centro anticrimine informatico che sorveglia e protegge le infrastrutture critiche del Paese. I Tor provenivano dalla Cina, a dimostrazione che laè si globale e segue logiche geopolitiche che si possono tracciarelinee seguendo le alleanze strategiche su scala mondiale che l’invasione di Putin ha rinsaldato. Non a caso, anche in Italia, gli attacchi dei cybersoldati di Mosca contro Roma si sono moltiplicati fin dalla notte in cui ordinò l’invasione dell’Ucraina. Siamo dunque nel pieno di una “guerra ...

