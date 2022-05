Cucinotta | «Quando hai il seno grande nessuno ti guarda negli occhi | trovano strano che tu sia intelligente»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista l’attrice Maria Grazia, dal 2005 anche produttrice cinematografica. E’ diplomata in analisi contabile. A 18 anni partecipò al concorso di Miss Italia e fu notata da un’agenzia di Milano. «Mi ero iscritta al concorso a 16 anni, papà non mi lasciò andare. Così ci riprovai a 18 appena compiuti. Partii da Messina con il treno delle 8.30, in borsa avevo la focaccia di mamma e qualche mela. Non ho vinto ma sono arrivata in finale. Fui notata da un’agenzia di Milano. “Se per caso passi in città fatti viva”, mi proposero. Capirai, mica era sotto casa, da giù allora ci volevano 24 ore». Alla fine però al Nord ci andò, per lavorare come segretaria. «Mi trasferii a Brescia da mio fratello Gaetano che mi trovò un posto da segretaria. Per arrotondare faceva il fotografo, mi compose lui il primo book, ma come modella non avevo speranze, ...