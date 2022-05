Concorso ATA 24 mesi: ultimi giorni per fare domanda (Di lunedì 16 maggio 2022) ultimi giorni per fare domanda di ammissione al Concorso ATA 24 mesi per poter accedere alla graduatoria di prima fascia. Le istanze dovranno essere inviate entro le ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022, tramite il servizio Istanze Online (POLIS), seguendo le istruzioni riportate nei prossimi paragrafi. *aggiornamento del 09/05/2022: sono state pubblicate le tabelle Ministeriali nelle quali è indicata la consistenza dell’organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico regionale, insieme allo schema di decreto che definisce le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Tabelle ripartizioni Schema del decreto A partire dal 27 aprile e fino al 18 maggio 2022, è possibile inviare domanda di partecipazione ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 16 maggio 2022)perdi ammissione alATA 24per poter accedere alla graduatoria di prima fascia. Le istanze dovranno essere inviate entro le ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022, tramite il servizio Istanze Online (POLIS), seguendo le istruzioni riportate nei prossimi paragrafi. *aggiornamento del 09/05/2022: sono state pubblicate le tabelle Ministeriali nelle quali è indicata la consistenza dell’organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico regionale, insieme allo schema di decreto che definisce le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Tabelle ripartizioni Schema del decreto A partire dal 27 aprile e fino al 18 maggio 2022, è possibile inviaredi partecipazione ...

