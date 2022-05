Borsa:Europa apre in calo, attesa per previsioni economiche Ue (Di lunedì 16 maggio 2022) Le Borse europee avviano la seduta in calo con gli investitori che attendono le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea. Gli investitori guardano alle prossime mosse delle banche ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Le Borse europee avviano la seduta incon gli investitori che attendono ledi primavera della Commissione Europea. Gli investitori guardano alle prossime mosse delle banche ...

Advertising

BJLiguria : Borsa: avvio negativo a Milano (-0,29%) e in Europa - - fisco24_info : Borsa:Europa apre in calo, attesa per previsioni economiche Ue: Parigi (-0,74%), Francoforte (-0,3%), Londra (+0,05… - Antonio98854326 : Le borse e il crollo dei Bitcoin L'11 %'l'Europa nel finale frena l'Europa chiude in rialzo di guarda alle banche c… - infoiteconomia : Borsa: Europa rimbalza in scia Fed, Wall Street verso rialzo -