Attacco hacker Polizia di Stato, russi di Killnet rivendicano: “Dichiarata ufficialmente guerra” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Attacco degli hacker russi di Killnet al sito della Polizia di Stato. A quanto apprende l’Adnkronos, questa mattina è Stato registrato un aumento anomalo del traffico degli accessi al sito della Polizia di Stato che lo stava portando alla saturazione. Sono stati immediatamente attivati tutti i sistemi che servono a mitigare gli accessi da parte degli ip sospetti ma si sono comunque registrati dei rallentamenti del sito preso di mira dal collettivo filorusso Killnet. Alla base dell’Attacco si sarebbe un’azione ‘dimostrativa’, una sorta di ritorsione contro le dichiarazioni della Polizia di Stato italiana. Lo rivendicano nella loro chat ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) –deglidial sito delladi. A quanto apprende l’Adnkronos, questa mattina èregistrato un aumento anomalo del traffico degli accessi al sito delladiche lo stava portando alla saturazione. Sono stati immediatamente attivati tutti i sistemi che servono a mitigare gli accessi da parte degli ip sospetti ma si sono comunque registrati dei rallentamenti del sito preso di mira dal collettivo filorusso. Alla base dell’si sarebbe un’azione ‘dimostrativa’, una sorta di ritorsione contro le dichiarazioni delladiitaliana. Lonella loro chat ...

