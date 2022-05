16 maggio… (Di lunedì 16 maggio 2022) Alcuni eventi datati 16 maggio Il ventesimo scudetto della storia juventina, il rigore di Brady e l’unica retrocessione sul campo del Milan. Il 16 maggio 1982 Domenico Maggiora disputava l’ultima partita in maglia giallorossa, lui che con la Roma aveva conquistato due coccarde tricolori. E ieri Napoli-Genoa è andata in scena proprio alla vigilia del gol di Faccenda che salvò il Grifone e condannò il Diavolo: quel dì al San Paolo il compianto Gaetano Musella salutò con un gol il pubblico di Fuorigrotta. Quarant’anni fa si spegneva Ostilio Capaccioli, che sfiorò il tricolore con il Livorno nel 1943. In Serie A disputò 174 partite con gli amaranto (con consideriamo la stagione 1945-’46). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 16 maggio 2022) Alcuni eventi datati 16 maggio Il ventesimo scudetto della storia juventina, il rigore di Brady e l’unica retrocessione sul campo del Milan. Il 16 maggio 1982 Domenico Maggiora disputava l’ultima partita in maglia giallorossa, lui che con la Roma aveva conquistato due coccarde tricolori. E ieri Napoli-Genoa è andata in scena proprio alla vigilia del gol di Faccenda che salvò il Grifone e condannò il Diavolo: quel dì al San Paolo il compianto Gaetano Musella salutò con un gol il pubblico di Fuorigrotta. Quarant’anni fa si spegneva Ostilio Capaccioli, che sfiorò il tricolore con il Livorno nel 1943. In Serie A disputò 174 partite con gli amaranto (con consideriamo la stagione 1945-’46). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

ZanAlessandro : Diciamoci la verità. Il putiferio di Lega e Fratelli d’Italia contro la circolare del Ministro Bianchi che invita l… - amnestyitalia : Julian Assange non deve essere estradato! Martedì 17 maggio alle 17.00 protesteremo nei pressi dell'ambasciata del… - emergency_ong : Il 15 maggio 1994 nasceva EMERGENCY: così #GinoStrada racconta quel momento nel suo libro #Unapersonaallavolta 28 a… - FernwehLouarms : RT @LorenaaaaHS: Vendo un biglietto per il concerto di gazzelle del 21 maggio 2022 a Firenze al Mandela. Prezzo: 55€ I settore numerato. Il… - laetitia_it : @P4Ql4 Essendo accerchiata (tranne che tra le mura domestiche) ogni tanto mi chiedo se certi sintomi come un brutto… -