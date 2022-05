Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2022 ore 10:30 (Di domenica 15 maggio 2022) Viabilità DEL 15 MAGGIO 2022 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALATO UN INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE LATINA, CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA DI PRATICA. INOLTRE, SULLA STESSA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA A CAUSA DIE LAVORI IN CORSO, SI TRATTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLO SPARTITRAFFICO. CIRCOLazioNE REGOLARE SUL RESTO DELLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE, AL FINE DI CONSENTIRE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERCONNESSIONE TRA METRO B e C, RESTERA’ CHIUSA PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI LA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA DELLA METRO B. ATTIVI BUS ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022)DEL 15 MAGGIOORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALATO UN INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO, IN DIREZIONE LATINA, CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA DI PRATICA. INOLTRE, SULLA STESSA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA A CAUSA DIE LAVORI IN CORSO, SI TRATTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLO SPARTITRAFFICO. CIRCONE REGOLARE SUL RESTO DELLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE, AL FINE DI CONSENTIRE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERCONNESSIONE TRA METRO B e C, RESTERA’ CHIUSA PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI LA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA DELLA METRO B. ATTIVI BUS ...

