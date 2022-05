TV digitale: il problema dei canali scomparsi | C’è un sistema semplicissimo per farli tornare (Di domenica 15 maggio 2022) La TV digitale ci ha regalato un sacco di gioie che non credevamo possibili. Tantissimi canali, qualità audio e video mai viste prime. Ma c’è anche qualche piccola seccatura che occorre affrontare. Per esempio quella dei canali scomparsi. C’è un nome per tutto quello che sta succedendo alla Tv digitale, ed è “refarming”. Nome inglese, tanto per cambiare, che significa qualcosa di molti semplice, che tutti gli italiani stanno provando sulla pelle delle loro TV. canali scomparsi? La soluzione c’è Web SourceMolte frequenze stanno cambiando, tutto è stato riordinato. E cosa vuol dire questo per lo spettatore finale? Che i canali non sono più dove erano prima. Come riavere i canali perduti Magari avevamo impiegato anni per avere la lista ... Leggi su newstv (Di domenica 15 maggio 2022) La TVci ha regalato un sacco di gioie che non credevamo possibili. Tantissimi, qualità audio e video mai viste prime. Ma c’è anche qualche piccola seccatura che occorre affrontare. Per esempio quella dei. C’è un nome per tutto quello che sta succedendo alla Tv, ed è “refarming”. Nome inglese, tanto per cambiare, che significa qualcosa di molti semplice, che tutti gli italiani stanno provando sulla pelle delle loro TV.? La soluzione c’è Web SourceMolte frequenze stanno cambiando, tutto è stato riordinato. E cosa vuol dire questo per lo spettatore finale? Che inon sono più dove erano prima. Come riavere iperduti Magari avevamo impiegato anni per avere la lista ...

Advertising

luca_barra : @marioricciard18 Il problema è che l’altro discorso e la massa (nel senso più neutro, diciamo democratico) non stan… - L_AdeleShasa : RT @tranviadeseo: @GOT21566167 Il problema sta alla base. Un'unica figura. Non basta. Non per il suo profilo. Ci vogliono competenze ampie… - tranviadeseo : @GOT21566167 Il problema sta alla base. Un'unica figura. Non basta. Non per il suo profilo. Ci vogliono competenze… - dale_cooper73 : @vannifrediani @ilpost Eccoti le pagine web. ok, forse il tuo è solo un problema di analfabetismo digitale, ti avev… - gsantambrogio1 : RT @Simona_Riccio: [ #Parlamidispreco: la live del 12 maggio direi ottima! ] La live è andata decisamente bene e siamo molto soddisfatti.… -