Torta ai frutti di bosco | meno di 130 calorie | ma squisita

Leggi su formatonews

(Di domenica 15 maggio 2022) Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissimama anche molto leggera a livello di! Oggi vi vogliamo proporre una ricetta che lascerà tutti senza parole perchè non crederanno che sia veramente light e che quindi possiamo mangiarne anche un pezzettino di più, e poi possiamo sempre personalizzare come preferiamo. (video)Noi vi proponiamo uva versione con degli ottimidiche lascerà senza parole tutti, e poi come sempre è davvero molto facile e veloce da realizzare, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa occorre. Come sappiamo tutti noi con l’arrivo dell’estate vogliamo far attenzione a ciò che mangiamo, perchè non tutti hanno la fortuna di avere un corpo che ha un metabolismo veloce, e per questo motivo rinunciamo subito ai dolci. Ma con quello di ...