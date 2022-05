Tenete ai vostri capelli? Fate attenzione a non usare questi prodotti: sono pericolosissimi (Di domenica 15 maggio 2022) Si dice spesso che i capelli siano rovinati (bruciati o spezzati) soprattutto dall’uso improprio o eccessivo di phon, ferri arricciacapelli e colorazioni aggressive. Ma non è detto. Spesso c’entra anche lo shampoo. Non è sempre una questione di genetica o di trattamenti specifici. I capelli possono essere danneggiati anche dallo shampoo. Dipende dai prodotti contenuti nei detergenti. Ecco perché è importante leggere bene le etichette. Come evitare di rovinarsi i capelli? (Pixabay) – www.curiosauro.itShampoo ed elementi nocivi: la causa principale dei capelli rovinati Prendete il vostro shampoo e date un’occhiata alla lista degli ingredienti principali. Potreste scoprire degli elementi altamente nocivi. Partiamo dai parabeni. Moltissimi detergenti per ... Leggi su curiosauro (Di domenica 15 maggio 2022) Si dice spesso che isiano rovinati (bruciati o spezzati) soprattutto dall’uso improprio o eccessivo di phon, ferri arricciae colorazioni aggressive. Ma non è detto. Spesso c’entra anche lo shampoo. Non è sempre unaone di genetica o di trattamenti specifici. Iposessere danneggiati anche dallo shampoo. Dipende daicontenuti nei detergenti. Ecco perché è importante leggere bene le etichette. Come evitare di rovinarsi i? (Pixabay) – www.curiosauro.itShampoo ed elementi nocivi: la causa principale deirovinati Prendete il vostro shampoo e date un’occhiata alla lista degli ingredienti principali. Potreste scoprire degli elementi altamente nocivi. Partiamo dai parabeni. Moltissimi detergenti per ...

borghi_claudio : Questo rischia di diventare un problema. Tenete d'occhio i vostri ragazzi, da una parte bene perchè le lezioni pres… - loveforcaptnswn : a me davvero non interessa se per caso pensate che la vittoria non sia meritata, le vostre battute di merda e i vos… - CasLau94 : RT @Luke_Alenko: 'Non avvicinate la faccia vicino al tavolo' E TENETE I VOSTRI FIGLI LONTANI DAL SALE, PER CARITÀ #Eurovision #Eurovision20… - endtheclouds : RT @Luke_Alenko: 'Non avvicinate la faccia vicino al tavolo' E TENETE I VOSTRI FIGLI LONTANI DAL SALE, PER CARITÀ #Eurovision #Eurovision20… - heatherniners : RT @Luke_Alenko: 'Non avvicinate la faccia vicino al tavolo' E TENETE I VOSTRI FIGLI LONTANI DAL SALE, PER CARITÀ #Eurovision #Eurovision20… -