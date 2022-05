Sub 51 enne originario di Pompei muore nelle acque di Chieti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 15 maggio 2022) Il corpo di un 51di, è stato recuperato a 400 metri dalla riva del porto turistico di San Vitono, in provincia di. Stamattina attorno alle 6,30 un pescatore subo dilettante di Boscotrecase ha segnalato che un sub, immerso attorno alla mezzanotte in località Cintioni, tra San Vitono ed Ortona, in provincia di, non è rientrato dalla battuta di pesca. È stata attivata subito la Capitaneria di porto di Ortona che ha fatto intervenire una motovedetta e attorno alle ore 9 si è alzato in volo un elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Pescara che ha individuato il corpo del sub a circa 400 metri dalla riva del porto turistico di San Vitono. La motovedetta ha recuperato e ...