Stefano Tacconi, compleanno in ospedale. L’emozione della moglie Laura: «È stato devastante» (Di domenica 15 maggio 2022) Stefano Tacconi ha festeggiato 65 anni in ospedale, ad Alessandria, dove è ricoverato il 23 aprile per emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma. Con lui la moglie Laura e i figli Andrea e Virginia. «Una giornata molto emozionante, perché è anche il nostro anniversario di matrimonio – fa sapere Laura, avvicinata da Radiogold fuori dall’ospedale ‘Santi Antonio e Biagiò – Stiamo sempre con lui, gli teniamo la mano, reagisce con gli occhi. Ci vorrà molto tempo, però sta reagendo bene. È stata molto dura dal 23 aprile, giorno del mio compleanno, quando si è sentito male. È stato devastante, si è fermato il mondo.» La famiglia ha portato Stefano ha portato tanti regali. «Siccome lui ama ... Leggi su blog.libero (Di domenica 15 maggio 2022)ha festeggiato 65 anni in, ad Alessandria, dove è ricoverato il 23 aprile per emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma. Con lui lae i figli Andrea e Virginia. «Una giornata molto emozionante, perché è anche il nostro anniversario di matrimonio – fa sapere, avvicinata da Radiogold fuori dall’‘Santi Antonio e Biagiò – Stiamo sempre con lui, gli teniamo la mano, reagisce con gli occhi. Ci vorrà molto tempo, però sta reagendo bene. È stata molto dura dal 23 aprile, giorno del mio, quando si è sentito male. È, si è fermato il mondo.» La famiglia ha portatoha portato tanti regali. «Siccome lui ama ...

Advertising

juventusfc : Oggi è il compleanno di Tacconi ???? Forza, Stefano ???? - raffaelejosesti : RT @La_Bianconera: Semplicemente... Tanti auguri Stefano #Tacconi! Doppi! ?? Sappi che milioni di tifosi in tutto il mondo ti vogliono bene… - flodanesi : RT @La_Bianconera: Semplicemente... Tanti auguri Stefano #Tacconi! Doppi! ?? Sappi che milioni di tifosi in tutto il mondo ti vogliono bene… - CronacaSocial : 'Mi hanno chiamata dicendomi di prepararmi al peggio': il drammatico racconto di Laura Speranza, moglie di Stefano… - sgallione1 : AGGIORNAMENTO IN MANCANZA DI BOLLETTINI MEDICI UFFICIALI, È LA MOGLIE DI STEFANO TACCONI,LAURA SPERANZA, A RIVELAR… -