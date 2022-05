Spagna, il gruppo Celli si rafforza: rilevato l’intero capitale della Reyvarsur (Di domenica 15 maggio 2022) Il gruppo Celli, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, ha finalizzato l’acquisizione- attraverso la neo controllata Celli Spana – del 100 per cento del capitale della spagnola Reductores Y Variadores Del Sur S.A Reyvarsur. “Reyvarsur è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel settore dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo” ha affermato Joost Samyn, Celli Spagna managing director e region business director Wemea. “Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica”, ha affermato, Mauro Gallavotti, amministratore delegato del gruppo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 15 maggio 2022) Il, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, ha finalizzato l’acquisizione- attraverso la neo controllataSpana – del 100 per cento delspagnola Reductores Y Variadores Del Sur S.A. “è leader nella progettazione e produzione di componenti e accessori nel settore dell’erogazione di bevande, con un chiaro focus sul mercato spagnolo” ha affermato Joost Samyn,managing director e region business director Wemea. “Creare valore all’interno del mercato spagnolo è una priorità strategica”, ha affermato, Mauro Gallavotti, amministratore delegato del...

Advertising

Raffy_Hemmings : RT @see_lallero: Facciamo che della Spagna rimane Chanel e SloMo mentre la fandom è n'altro paio di maniche da buttar via? La bella figura… - IsabellaLuzzi15 : @_nosocomi @amaricord Ma noi amiamo la Spagna ?? Pare però che alcuni spagnoli abbiano creato un certo gruppo chiam… - Ggmar00 : RT @see_lallero: Facciamo che della Spagna rimane Chanel e SloMo mentre la fandom è n'altro paio di maniche da buttar via? La bella figura… - egorifera : Gli artisti scelti in rappresentanza del paese ospitante nell'edizione tenutasi a Kiev furono gli O. Torvald, un gr… - stoca220 : @Giusepp42103813 Se un gruppo di guerriglieri foraggiati da una potenza straniera cercasse di fare una secessione i… -