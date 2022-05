Samsung Galaxy Watch sempre più competitivi con l’aiuto di Google (Di domenica 15 maggio 2022) Samsung ha da poco comunicato l’intenzione di entrare in partnership con Google. Lo scopo della collaborazione tra i due colossi è quello di trovare nuove tecniche rivoluzionarie relative al benessere delle persone che sfoggiano ai loro polsi i Galaxy Watch. Come ha affermato TaeJong Jay Yang, EVP and Head of Health R&D Team at Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, questa serie di orologi smart è sempre in continua evoluzione, specialmente se l’obiettivo è quello di elargire agli utenti sistemi health olistici. Con l’innovativa API Health Connect, coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy Watch potranno usufruire di un set di controlli, tramite app, relativi alla raccolta ed alla gestione dei dati inerenti alla ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022)ha da poco comunicato l’intenzione di entrare in partnership con. Lo scopo della collaborazione tra i due colossi è quello di trovare nuove tecniche rivoluzionarie relative al benessere delle persone che sfoggiano ai loro polsi i. Come ha affermato TaeJong Jay Yang, EVP and Head of Health R&D Team at Mobile eXperience Business diElectronics, questa serie di orologi smart èin continua evoluzione, specialmente se l’obiettivo è quello di elargire agli utenti sistemi health olistici. Con l’innovativa API Health Connect, coloro che sono in possesso delpotranno usufruire di un set di controlli, tramite app, relativi alla raccolta ed alla gestione dei dati inerenti alla ...

