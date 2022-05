Rudy Zerbi è carico | lo ha fatto per tutti | il post spiazza i fan

Advertising

tinyvillanelle : Ma come si fa a votare Rudy zerbi con la parrucca - giampieffe : Ma è Rudy Zerbi albanese #escita #Eurovision - mklhl_ : ma@chi è sto pelato sembra rudy zerbi - Dixieeeee7191 : RT @taisimona: se rudy zerbi avesse i capelli #ESC2022 - taisimona : se rudy zerbi avesse i capelli #ESC2022 -

... domenica 15 maggio, potrebbe essere dunque l'ultima per l'insegnante, sempre protagonista di divertenti siparietti con il collega, con cui ha dato vita a sfide davvero imperdibili. ...ha svelato dei dettagli intimi del suo rapporto con Alessandra Celentano che ci hanno lasciati senza parole. I due professori di Amici sono sicuramente protagonisti indiscussi del serale. ...La tazza, le t-shirt, il magnete e il frisbee sono i gadget ufficiali di Party Like a Deejay, li trovate ora all'interno del Deejay Official Store e saranno in vendita anche il 25 e 26 giugno al Parco ...Amici 21, domani in onda in diretta la finale del programma. Per la prossima stagione un professore potrebbe andare via. Di chi si tratta