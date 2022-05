Rialzarsi dopo la caduta: Sofia Goggia tra gli ospiti di “L’inguaribile voglia di vivere” (Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo. Sofia Goggia sarà tra i protagonisti della nuova edizione de “L’inguaribile voglia di vivere”, in programma sabato 21 maggio alle 9.15 al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo. La campionessa bergamasca di sci incarna molto bene lo spirito di questa iniziativa perché è sempre riuscita a Rialzarsi dopo essere caduta, cioè dopo gli infortuni che ha avuto: impegnandosi con tanta determinazione, non si è mai lasciata abbattere dalle difficoltà ed è riuscita a proseguire il proprio percorso senza arrendersi. Questa iniziativa, infatti, propone un convegno in cui tanti ospiti raccontano la propria esperienza e danno interessanti spunti di riflessione su come sono riusciti ad andare oltre a difficoltà fisiche, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo.sarà tra i protagonisti della nuova edizione de “di”, in programma sabato 21 maggio alle 9.15 al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo. La campionessa bergamasca di sci incarna molto bene lo spirito di questa iniziativa perché è sempre riuscita aessere, cioègli infortuni che ha avuto: impegnandosi con tanta determinazione, non si è mai lasciata abbattere dalle difficoltà ed è riuscita a proseguire il proprio percorso senza arrendersi. Questa iniziativa, infatti, propone un convegno in cui tantiraccontano la propria esperienza e danno interessanti spunti di riflessione su come sono riusciti ad andare oltre a difficoltà fisiche, ...

