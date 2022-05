(Di domenica 15 maggio 2022) di Claudio Laudanna Un milione di euro per rimettere a nuovo. E' questo il progetto presentato dalla Cooperativa Cavatori Lorano, assieme alla Marmi Carrara, per ottenere i benefici sul ...

Advertising

LA NAZIONE

di Claudio Laudanna Un milione di euro per rimettere a nuovo. E' questo il progetto presentato dalla Cooperativa Cavatori Lorano, assieme alla Marmi Carrara, per ottenere i benefici sul periodo transitorio previsti dall'articolo 21. Si tratta di ...Anche gli adulti potranno riempirle di sogni e auspici e "imbucarle" alle 18.30 in... IAT - Informazione e Accoglienza Turistica via,1/A, Reggio Emilia Orari di apertura: dal martedì al ... Piazza Farini rilanciata dal mondo del lapideo Presentato il progetto da un milione di euro per il suo restyling grazie alla sinergia tra Marmi Carrara e Coopeartiva cavatori Lorano ...Sono previsti un servizio bus andata e ritorno da Piacenza, un sistema di navette dalle piazze di Bettola, Farini e Ferriere, diversi posti di ristoro e un pasta party finale al Rifugio Storo sopra ...