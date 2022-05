Milinkovic Savic: “Mi ispiro a Thiago Alcantara. Da qualche anno gioco un po’ meglio. Su Pogba…” (Di domenica 15 maggio 2022) Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato della sua stagione, di Pogba e tanto altro a “My Skills” insieme a Marco Parolo e Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni. “Il mio miglior anno? Da qualche anno, lo dicono le statistiche, gioco un po’ meglio. Se mi sento sottovalutato? Non penso a questa cose, quando finisco la partita se ho tempo la vedo di nuovo e poi decido se ho fatto bene o no, sono onesto con me stesso. Nei movimenti senza palla sono cresciuto molto in questi anni. Piano piano ho lavorato e quest’anno si possono vedere i risultati”. Da chi prendo spunto? Guardo sempre Thiago del Liverpool. Alcuni movimenti del corpo li ho sviluppati grazie al Futsal, sport che ho praticato da bambino”. “Paragone ... Leggi su seriea24 (Di domenica 15 maggio 2022), centrocampista della Lazio, ha parlato della sua stagione, di Pogba e tanto altro a “My Skills” insieme a Marco Parolo e Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni. “Il mio miglior? Da, lo dicono le statistiche,un po’. Se mi sento sottovalutato? Non penso a questa cose, quando finisco la partita se ho tempo la vedo di nuovo e poi decido se ho fatto bene o no, sono onesto con me stesso. Nei movimenti senza palla sono cresciuto molto in questi anni. Piano piano ho lavorato e quest’si possono vedere i risultati”. Da chi prendo spunto? Guardo sempredel Liverpool. Alcuni movimenti del corpo li ho sviluppati grazie al Futsal, sport che ho praticato da bambino”. “Paragone ...

