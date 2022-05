(Di domenica 15 maggio 2022)– Nella seconda parte deli valori immobiliari dihanno registrato undell’1,7%. Questo è quanto emerso dall’analisi condotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa sulla città sabauda. Per quanto riguarda le compravendite, la città chiude ilcon undelle transazioni pari al 28,2% rispetto al 2020, per un totale di 15.224 immobili scambiati. VARIAZIONE DEI PREZZI (IIrispetto al III semCentro – San Salvario 1,1% Borgo Vittoria-Barriera di Milano 2,0% Collina 6,1% Francia – San Paolo 2,1% Nizza – Lingotto – Mirafiori Sud -0,3% Santa Rita – Mirafiori Nord -0,1% Fonte: Ufficio Studi Gruppo ...

Advertising

Lopinionista : Mercato immobiliare Torino II semestre 2021, mattone in lieve aumento - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Le novità dal mercato immobiliare. - webecodibergamo : Le novità dal mercato immobiliare. - SilviaPareschi2 : @BenattiJonathan e un mercato immobiliare meno assurdo di quello di Milano - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Agente Immobiliare: Agenzia cerca collaboratori part-time per la zona di Spinea da avviare alla carr… -

LA NAZIONE

Tra un cultura occasionalistica e die una invece che ha profonde radici. E' la battaglia ... Ad esempio, una commissione che un agenteriscuote per l'intermediazione di un ..."Una delle conseguenze preoccupanti di questa situazione è la difficile accessibilità alper giovani e famiglie". Dati confermati anche dalla relazione di uno dei più importanti ... "Il mercato immobiliare Un bel momento" Le autorità finanziarie cinesi hanno dichiarato oggi che il limite inferiore per i tassi di interesse sui prestiti per l'acquisto della prima casa verrà ridotto.Il nuovo traino del mercato immobiliare È l’usato. Tra l’aumento delle materie prime, i molteplici problemi legati all’utilizzo degli incentivi fiscali legati al superbonus 110% e, non ultimo, l’aume ...