Malgioglio | il perizoma | il reggiseno e la possibile propaganda gender

Roma, 15 mag – Come riportato da Il Giorno, Cristiano Malgioglio si è lasciato andare ad una dichiarazione piuttosto stravagante in qualità di commentatore dell'Eurovision, dichiarando:" Non sarà facile avere un bis già quest'anno, dopo la vittoria dei Maneskin. Ma se Mahmood e Blanco vincono sfilerò in reggiseno e perizoma". Malgioglio e la provocazione per l'Eurovision Probabilmente un'asserzione provocatoria da parte del famoso personaggio televisivo italiano, il quale non ha fatto segreto dei suoi impeti: infatti già l'anno scorso si era spogliato, sfoggiando dei boxer bianchi dopo la vittoria dei Maneskin. E' chiaro che la pubblica asserzione del cantautore sia una netta provocazione e probabilmente un modo per promuovere, come ormai spesso accade in Italia e nel mondo, alcune idee inerenti alla ...

