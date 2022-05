Kalush Orchestra per l’Ucraina vincono l’Eurovision Song Contest 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Dati per favoriti da mesi dagli scommettitori, alla fine i Kalush Orchestra hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2022. Il gruppo ucraino ha trionfato con la loro Stefania. Gabriele Corsi su Rai Uno ha annunciato la vittoria: “Il popolo europeo ha parlato chiaro e forte. Non si combattono guerre in nome della musica. Vittoria meritata. Noi siamo qui in piedi a battere le mani e dovreste farlo anche voi a casa. Una vittoria meritata. Questa vittoria dice qualcosa di più importante di una vittoria canora. Però è il trionfo anche di un brano, che è bellissimo“. The winner of the #Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine pic.twitter.com/vPbOdfzKx9 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, ... Leggi su biccy (Di domenica 15 maggio 2022) Dati per favoriti da mesi dagli scommettitori, alla fine ihanno vinto. Il gruppo ucraino ha trionfato con la loro Stefania. Gabriele Corsi su Rai Uno ha annunciato la vittoria: “Il popolo europeo ha parlato chiaro e forte. Non si combattono guerre in nome della musica. Vittoria meritata. Noi siamo qui in piedi a battere le mani e dovreste farlo anche voi a casa. Una vittoria meritata. Questa vittoria dice qualcosa di più importante di una vittoria canora. Però è il trionfo anche di un brano, che è bellissimo“. The winner of the #Eurovisionis Ukraine pic.twitter.com/vPbOdfzKx9 — Eurovision(@Eurovision) May 14, ...

Advertising

RaiNews : 'Aiutatate l'Ucraina e Mariupol, aiutate Azovstal'. L'appello degli ucraini della Kalush Orchestra dal palco dell'… - fanpage : L'Europa manda un messaggio di pace al mondo: l'Ucraina vince l' #Eurovision, la Kalush Orchestra trionfa con 'Stef… - Corriere : Allarme hacker contro Eurovision: si teme un attacco russo per impedire la vittoria dell’Ucraina - EffecomeF : RT @UnDueTreContest: 'Stefania' dei Kalush Orchestra per l'Ucraina ???? vince l'#Eurovision 2022 come previsto dai bookmakers. 631 voti per… - Corriere : La Kalush Orchestra vince Eurovision 2022, decisivo il televoto -