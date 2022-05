Giro d’Italia 2022, Juan Pedro Lopez: “Voglio scusarmi con Oomen, gli ho lanciato una borraccia” (Di domenica 15 maggio 2022) La durissima nona tappa del Giro d’Italia 2022 non ha tradito le aspettative della vigilia. Nella volata a ranghi ristretti in cima al Blockhaus trionfa l’australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) su Romain Bardet (Team DSM) e Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), lo spagnolo Juan Pedro Lopez riesce a difendere con le unghie la maglia rosa. Ennesima prestazione di rilievo quella messa in campo dallo scalatore della Trek-Segafredo, obbligato a rinunciare ai servigi del compagno Giulio Ciccone (in difficoltà sulle prime rampe della salita). Lo stesso Lopez ha perso le ruote del gruppo dei migliori a 8 km dalla vetta, complice un piccolo inciampo che l’ha obbligato a mettere il piede a terra. Queste le parole del detentore del simbolo del primato ai microfoni di Rai Sport, ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) La durissima nona tappa delnon ha tradito le aspettative della vigilia. Nella volata a ranghi ristretti in cima al Blockhaus trionfa l’australiano Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) su Romain Bardet (Team DSM) e Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), lo spagnoloriesce a difendere con le unghie la maglia rosa. Ennesima prestazione di rilievo quella messa in campo dallo scalatore della Trek-Segafredo, obbligato a rinunciare ai servigi del compagno Giulio Ciccone (in difficoltà sulle prime rampe della salita). Lo stessoha perso le ruote del gruppo dei migliori a 8 km dalla vetta, complice un piccolo inciampo che l’ha obbligato a mettere il piede a terra. Queste le parole del detentore del simbolo del primato ai microfoni di Rai Sport, ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia - Stage 9? Leading the Race | In testa alla corsa ???? @JoeDombro, ???? @NATNAELTESFATS1, ????… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - zazoomblog : Giro d’Italia 2022 risultati e ordine di arrivo nona tappa: Hindley doma il Blockhaus - #d’Italia #risultati… - isNews_it : Giro d’Italia, l’assessore Di Baggio plaude all’organizzazione di viabilità e sicurezza -