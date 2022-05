Eurovision 2022 | trionfa l’Ucraina | sesta l’Italia di Mahmood e Blanco

(Di domenica 15 maggio 2022) È, con “Stefania” della Kalush Orchestra a vincere la sessantaseiesima edizione dell’Song Contest. Un trionfo annunciato quello del gruppo ucraino nato nel 2019 e arrivato grazie al televoto che ha ribaltato la classifica. La Kalush Orchestra ha superato l’Inghilterra di Sam Ryder, che era stato il più votato dalle delegazioni dei Paesi. Terzo posto per la Spagna di Chanel. Solo sesti. Stefania, un testo che mescola uno stile canoro folkloristico a un ritmo più contemporaneo, intervallato da un rap frenetico e incalzante, nasce come un inno di lode a una mamma, Stefania, una donna forte e sensibile vista attraverso gli occhi di un figlio. Mamma Stefania, cantami la ninna nanna. Non puoi togliermi la forza di volontà, perché l’ho presa da lei Troverò sempre la strada di casa, ...

Song contestsotto attacco informatico da russi che hanno rivendicato i tentativi di sfondare il sistema. Infiltrazioni del collettivo russo di killnet e la sua propaggine "Legion", ...Attacchi informatici "provenienti dell'estero" all'Song Contestsono stati sventati dalla Polizia di Stato. Gli hacker hanno provato a infiltrarsi nella serata inaugurale e durante la finale di ieri sera. L'attivazione di una sala ...Il voto del pubblico premia la band ucraina Kalush Orchestra, al termine di una settimana che non è stata immune dalla retorica. Ma questo baraccone kitsch interessa e quasi commuove. Le canzoni, l’Eu ...Molto rumore per nulla, alla fine. E forse è meglio così. L’operazione degli hacktivisti di Legion contro l’Eurovision – a un primo sguardo – non sembra essere andata benissimo. Annunciata dapprima co ...