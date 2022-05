Drusilla Foer, chi sono le sorelle: “Sono morte in un brutto incidente aereo, oggi ho solo un fratello Gherardo” (Di domenica 15 maggio 2022) Della vita privata di Drusilla Foer, ciò che conosciamo finora, è che ha un fratello, Gherardo, e due sorelle scomparse in un tragico incidente aereo. Ha due due nipoti, Ginevra e Giacomo, e con quest’ultimo sembra avere in comune la passione per l’arte e la cultura. Se parliamo di amore, Drusilla è stata sposata prima con un texano, matrimonio fallimentare chiusosi dopo il tradimento di lui, e poi con Hervé FoerDufur, sfortunatamente deceduto. Drusilla Foer è stata la grande protagonista di Sanremo 2022. L’artista non si è lasciata spaventare dal famoso palco dell’Ariston portando così in scena un donna forte e soprattutto autoironica. Intervistata da Serena Bortone a oggi è un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Della vita privata di, ciò che conosciamo finora, è che ha un, e duescomparse in un tragico. Ha due due nipoti, Ginevra e Giacomo, e con quest’ultimo sembra avere in comune la passione per l’arte e la cultura. Se parliamo di amore,è stata sposata prima con un texano, matrimonio fallimentare chiusosi dopo il tradimento di lui, e poi con HervéDufur, sfortunatamente deceduto.è stata la grande protagonista di Sanremo 2022. L’artista non si è lasciata spaventare dal famoso palco dell’Ariston portando così in scena un donna forte e soprattutto autoironica. Intervistata da Serena Bortone aè un ...

Advertising

michele_bravi : Io che amo solo te. ?? @Drusilla_Foer - iamred66266529 : Ogni volta che ascolto un intervento di @Drusilla_Foer mi parte il “prendi me, scegli me, parliamo (parlami) senza… - ClarabellaBest : RT @MedInfinityIT: Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su#Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, rivivremo la storia di un’artista davvero… - MedInfinityIT : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su#Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, rivivremo la storia di un’artista da… - GerriLiu5 : RT @CleliaMussari: E anche @Drusilla_Foer in #RossoValentino ai #David67 #NatiOggi i 90 anni di #Valentino Garavani -