Dal centro alla periferia, la rassegna abbraccia tanti quartieri. Omaggi a Dalla, Battisti, De André. L'inaugurazione, il 20 maggio alla Gam, è affidata al sudafricano Abdullah Ibrahim (Di domenica 15 maggio 2022) Sempre più diffuso per la città il programma, denso di eventi, di Piano City Milano giunto all'undicesima edizione: più di 300 i musicisti che si esibiranno in tutta la città e 100 location per 216 concerti di cui 104 nella cintura più esterna e nelle zone meno centrali. Leggi anche › Al lavoro con… Ricciarda Belgiojoso condirettrice artistica di Piano City Milano Piano City Milano, una città per suonare Apre, nel cortile della Gam di via Palestro, il jazzista sudafricano Abdullah Ibrahim. Tra gli altri ospiti, Pietro Aloi, Francesco Tristano e Rami Khalife, che tornano a suonare insieme, Francesco Grillo con il concerto all'alba. Il jazzista Pietro Aloi all'ippodromo di San Siro (foto ufficio stampa Piano City)

