Cagliari, Joao Pedro: 'Spiace per i tifosi, ma ci crediamo ancora. Paghiamo lo sforzo di gennaio e febbraio' (Di domenica 15 maggio 2022) L'attaccante e capitano del Cagliari Joao Pedro ha preso la parola a DAZN dopo il ko con l'Inter: "Voglio ringraziare i tifosi,... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022) L'attaccante e capitano delha preso la parola a DAZN dopo il ko con l'Inter: "Voglio ringraziare i,...

Advertising

footmercato : Le XI de Cagliari : Cragno - Ceppitelli, Altare, Lykogiannis - Bellanova, Rog, Grassi, Marin, Dalbert - Joao Pedr… - fcin1908it : Joao Pedro: “Inter in forma, gioca per lo scudetto. Non molleremo fino alla fine” - sportface2016 : #CagliariInter 1-3, #JoaoPedro: 'Dobbiamo credere alla salvezza' - SpazioInter : Joao Pedro emozionato manda un messaggio ai tifosi del Cagliari - - zazoomblog : Pagelle Cagliari Inter: Lautaro imprendibile Joao Pedro non pervenuto – VOTI - #Pagelle #Cagliari #Inter: #Lautaro -