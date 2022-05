Cagliari-Inter, Nainggolan: “Se dovessi scegliere, preferirei salvezza sardi. Al posto di Barella non avrei giocato” (Di domenica 15 maggio 2022) “Mi farebbe piacere lo scudetto Interista, ma sarei strafelice se il Cagliari si salvasse. Se, però, devo scegliere, dico rossoblù”. Queste le parole di Radja Nainggolan, Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della delicatissima sfida tra Cagliari e Inter. Il centrocampista belga, ex di entrambe le squadre, ha poi commentato la lotta scudetto: “Il calendario dell’Inter è migliore: può far sei punti. L’Atalanta per il Milan è più pericolosa: non sai come la becchi, anche se ha un po’ mollato rispetto agli altri anni. In ogni caso, il Milan è inferiore all’Inter e, se ce la facesse, sarebbe merito del tecnico. Ho avuto Pioli al Piacenza, mi ha lanciato come ha fatto con Tonali: sa come far sentire i ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “Mi farebbe piacere lo scudettoista, ma sarei strafelice se ilsi salvasse. Se, però, devo, dico rossoblù”. Queste le parole di Radjavistato da La Gazzetta dello Sport in vista della delicatissima sfida tra. Il centrocampista belga, ex di entrambe le squadre, ha poi commentato la lotta scudetto: “Il calendario dell’è migliore: può far sei punti. L’Atalanta per il Milan è più pericolosa: non sai come la becchi, anche se ha un po’ mollato rispetto agli altri anni. In ogni caso, il Milan è inferiore all’e, se ce la facesse, sarebbe merito del tecnico. Ho avuto Pioli al Piacenza, mi ha lanciato come ha fatto con Tonali: sa come far sentire i ...

