Basket, play-off Serie A2 2021-2022: Mantova batte Verona 60-59, cronaca e tabellino (Di domenica 15 maggio 2022) Staff Mantova batte Tezenis Verona per 69-74 nella sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di Basket, portando ora il tutto a gara-5. Il miglior marcatore della partita è Mitchell Watt, che mette a segno 20 punti, che non bastano per regalare la vittoria a Venezia. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Anderson che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 16-19. Nel secondo quarto la situazione non cambia di molto, ma con Mantova che recupera un punticino su Verona. Si va negli spogliatoi ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) StaffTezenisper 69-74 nella sfida valida come gara-4 dei quarti di finale deioff dellaA2di, portando ora il tutto a gara-5. Il miglior marcatore della partita è Mitchell Watt, che mette a segno 20 punti, che non bastano per regalare la vittoria a Venezia. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Anderson che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 16-19. Nel secondo quarto la situazione non cambia di molto, ma conche recupera un punticino su. Si va negli spogliatoi ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, play-off #SerieA2 2021-2022: #Mantova batte #Verona 60-59, cronaca e tabellino - Nazione_Pisa : Basket, in Promozione il GMV supera S.Miniato nello spareggio dei play-off - GuidaTVPlus : 15-05-2022 20:55 #RaiSport Basket Maschile: Campionato Italiano Serie A 2021/2022, Play Off, Quarti di Finale… - GuidaTVPlus : 15-05-2022 20:55 #RaiSport+ Basket Maschile: Campionato Italiano Serie A 2021/2022 - Play Off Quarti di Finale gar… - bassairpinia : Basket Serie B, play out gara 1. La Del Fes parte bene, Forio battuta 70-52. - -