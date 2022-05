Attacchi a Mykolaiv | 10 feriti

Advertising

Un'anziana insegnante è stata uccisa e altri 27 civili sono rimasti feriti anche gravemente negli attacchi missilistici russ…

Questa notte, una parte delle infrastrutture nella regione di Dnipropetrovsk è stata danneggiata dadi razzi e di artiglieria. È stata bombardata. L'Ucraina resiste. L'Ucraina ...E danno da pensare anche i continuisul ponte di Zatoka verso Ovest, preso di mira proprio ... Bombe continue, un mese senz'acqua Ormai non passa notte che, il porto alfiere di Odessa, ... Guerra Russia-Ucraina, Mykolaiv in macerie dopo gli attacchi missilistici: ecco come appare la città La situazione città per città nel Paese occupato dalle truppe del Cremlino: i nostri inviati descrivono la situazione attuale alla luce di 80 giorni di combattimenti. L’esercito di Putin si starebbe r ...I militari russi stanno cercando di rafforzare la loro posizione sull'Isola del Serpente, nel tentativo di bloccare le comunicazioni e le capacità marittime ucraine ...