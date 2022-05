ATP Roma 2022, Novak Djokovic per la sesta volta Re del Foro Italico: sconfitto Tsitsipas in due set (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic è implacabile. Messi da parte tutti i problemi e le polemiche relativi al vaccino anti-Covid, Nole ha conquistato il suo primo successo del 2022 e parliamo di un titolo molto prestigioso. Per la sesta volta in carriera, infatti, il serbo ha vinto gli Internazionali d’Italia. Il n.1 del mondo si è imposto per 6-0 7-6 (5) contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del ranking) che cosi ha visto rinviato ancora una volta l’appuntamento con il successo in questo torneo. Una partita nel pieno controllo di Nole nella prima frazione, come certificato nello score. Tsitsipas ha saputo reagire nel secondo, andando avanti di un break e potendo servire per la frazione protrarre il match al terzo parziale. Djokovic, però, è riuscito a ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)è implacabile. Messi da parte tutti i problemi e le polemiche relativi al vaccino anti-Covid, Nole ha conquistato il suo primo successo dele parliamo di un titolo molto prestigioso. Per lain carriera, infatti, il serbo ha vinto gli Internazionali d’Italia. Il n.1 del mondo si è imposto per 6-0 7-6 (5) contro il greco Stefanos(n.5 del ranking) che cosi ha visto rinviato ancora unal’appuntamento con il successo in questo torneo. Una partita nel pieno controllo di Nole nella prima frazione, come certificato nello score.ha saputo reagire nel secondo, andando avanti di un break e potendo servire per la frazione protrarre il match al terzo parziale., però, è riuscito a ...

