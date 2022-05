ATP Ginevra 2022, risultati 15 maggio: successi in tre set per Kamil Majchrzak e Tallon Griekspoor (Di domenica 15 maggio 2022) Il torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, conosce i nomi di sei atleti qualificati agli ottavi: alle prime quattro teste di serie, esentate dal primo turno, ovvero il russo Daniil Medvedev (1), il norvegese Casper Ruud (2), il canadese Denis Shapovalov (3) e lo statunitense Reilly Opelka (4), si aggiungono i due vincitori dei match odierni. Avanzano, infatti, il polacco Kamil Majchrzak, che supera in tre set il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 8, battuto col punteggio di 6-1 6-7 (4) 6-3, ed il neerlandese Tallon Griekspoor, che regola in tre partite lo statunitense Tommy Paul, numero 6 del seeding, sconfitto con lo score di 7-5 6-7 (3) 6-4. risultati 15 maggio ATP 250 Ginevra 2022 Kamil ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Il torneo ATP 250 di, in Svizzera, conosce i nomi di sei atleti qualificati agli ottavi: alle prime quattro teste di serie, esentate dal primo turno, ovvero il russo Daniil Medvedev (1), il norvegese Casper Ruud (2), il canadese Denis Shapovalov (3) e lo statunitense Reilly Opelka (4), si aggiungono i due vincitori dei match odierni. Avanzano, infatti, il polacco, che supera in tre set il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 8, battuto col punteggio di 6-1 6-7 (4) 6-3, ed il neerlandese, che regola in tre partite lo statunitense Tommy Paul, numero 6 del seeding, sconfitto con lo score di 7-5 6-7 (3) 6-4.15ATP 250...

Advertising

sportface2016 : #ATPGinevra 2022: il programma di lunedì 16 maggio con #Cecchinato-#Thiem - Pasquorum : RT @LorenzoAndreol4: Marco Cecchinato nel main draw dell'Atp 250 di Ginevra, battuto un osso duro come Cuevas 61 63 nel turno decisivo di q… - federtennis : Marco #Cecchinato stacca il pass per il tabellone principale dell'#ATP di Ginevra superando Cuevas per 6-1 6-3!… - TennisItalia : CECK!!!!! Marco #Cecchinato ottiene il Main Draw a Ginevra battendo Cuevas! Primi segnali di ripresa in questo 2022… - LorenzoAndreol4 : Marco Cecchinato nel main draw dell'Atp 250 di Ginevra, battuto un osso duro come Cuevas 61 63 nel turno decisivo d… -