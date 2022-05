Amici | Una ex concorrente rivela: “Ho quasi toccato il fondo”. Racconta un dramma nascosto (Di domenica 15 maggio 2022) Dura rivelazione per un’ex concorrente di Amici, molto chiacchierata e discussa. Il racconto è profondo, un dolore inenarrabile Amici: dura rivelazione (Youtube)Nel mondo dell’arte sono molte le storie difficili e anche traumatiche. Soprattutto nel campo della danza, l’estremo rigore fisico e mentale che viene richiesto ai ballerini fin dalla tenera età è spesso causa di dolori e di episodi difficili, che vengono metabolizzati solo con il tempo. Anche ad Amici, per quanto sia un talent show televisivo, non mancano i momenti di sconforto, elementi anche essenziali per la crescita di ogni talento. Nelle sue storie Instagram, un’ex ballerina di Amici di Maria de Filippi ha rivelato un dettaglio delicato del proprio ... Leggi su ck12 (Di domenica 15 maggio 2022) Durazione per un’exdi, molto chiacchierata e discussa. Il racconto è pro, un dolore inenarrabile: durazione (Youtube)Nel mondo dell’arte sono molte le storie difficili e anche traumatiche. Soprattutto nel campo della danza, l’estremo rigore fisico e mentale che viene richiesto ai ballerini fin dalla tenera età è spesso causa di dolori e di episodi difficili, che vengono metabolizzati solo con il tempo. Anche ad, per quanto sia un talent show televisivo, non mancano i momenti di sconforto, elementi anche essenziali per la crescita di ogni talento. Nelle sue storie Instagram, un’ex ballerina didi Maria de Filippi hato un dettaglio delicato del proprio ...

