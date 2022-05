AMICI 21 la finale. Pagelle e commenti (Di domenica 15 maggio 2022) ... La Stampa, Il Messaggero, Il Giornale, Quotidiano Nazionale, Libero, Il Mattino, Il Secolo XIX, Il Tempo e Leggo. Per le agenzie stampa Ansa, Adnkronos e La Presse; Per il web: Fanpage.it, TvBlog.it,... Leggi su newsic (Di domenica 15 maggio 2022) ... La Stampa, Il Messaggero, Il Giornale, Quotidiano Nazionale, Libero, Il Mattino, Il Secolo XIX, Il Tempo e Leggo. Per le agenzie stampa Ansa, Adnkronos e La Presse; Per il web: Fanpage.it, TvBlog.it,...

Advertising

AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - AmiciUfficiale : SISSI - cantante e finalista, sarà lei la vincitrice di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - IlContiAndrea : #Amici21, tutto sulla finale: sfide a eliminazione diretta, chi sono i sei artisti in gara, tutti i premi e come si… - benniludoo : Quando alla finale di Amici ti dicono che ci sta il televoto ???? #AMICI21 - heiitssabvi : RT @heyiamdesi: scusate ma io sto immaginando alex e luigi abbracciati davanti al led con la carta finale che scorre, we are the champions… -